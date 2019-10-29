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رياضة

محمود متولي يستكمل برنامجه التأهيلي فى الأهلى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
واصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي.

وقام متولي، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة التي يخضع لها لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.

وتعرض متولي لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري، وبات قريبا من العودة للمشاركة الجماعية.


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