عرض فيلم The Grudge يناير المقبل





طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Grudge البرومو الرسمى له تمهيدا لعرضه فى يناير 2020.والفيلم تدور أحداثه حول قتل أم لجميع أفراد عائلتها فى المنزل، وتحاول جهات التحقيق معرفة السبب وحل تلك القضية، ومع سير أحداث الفيلم نكتشف أن هناك قوة شريرة غامضة فى المنزل وهى التى تستحوذ على الأشخاص وتحكم عليهم بالموت بالعديد من الطرق البشعة.والفيلم بطولة كل من بيتى جيلبين، أندريا ريسبورو، وليام سادلر، ديمان بيشر، لين تى، جون تشو، جاكى ويفر، ستيفانى شيرك، فرانكى فيسون، تارا ويستوود، جويل مارش جارلاند، نانسى سوريل، ستيفانى سي، ديفيد لورنس براون، زوى فيش، الفيلم من إخراج نيكولاس بيسيه.