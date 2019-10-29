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رياضة

رنيم الوليلي تتأهل لدور نصف النهائي في بطولة العالم للسيدات

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:01 م
رنيم الوليلي
رنيم الوليلي
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القسم الرياضى
تأهلت لاعبة نادي وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولي عالميا حسب التصنيف العالمي للإتحاد الدولي للإسكواش علي حساب مواطنتها نور الطيب التي انسحبت من المباراة في شوطها الأول.

وبعد انسحاب نور الطيب تم احتساب نتيجة المباراة (3/0) وذلك في مباراة دور ال8 من بطولة العالم للسيدات التي تقام في مصر علي سفح الأهرامات في الفترة بين 25 أكتوبر 2019 إلي الأول من نوفمبر 2019 حيث تصل مجموع الجوائز المادية إلي 430 ألف دولار.
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