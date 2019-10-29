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توك شو

هو أنا مجنون.. تامر أمين يكشف سبب تصدره الترند أمس.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:06 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو
قال الإعلامي، تامر أمين، إن الهجوم الذى تعرض له أمس من قبل بعض المواطنين جعله يتصدر مواقع البحث، معلقًا " انا امبارح كنت ترند" .

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج، آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن هناك بعض المواقع نشرت أخبار غير صحيحة عنه، وعكس ما تحدث به.

وأشار تامر أمين إلى، أنه لن يدافع عن جريمة، معلقًا هو أن مجنون عشان ادافع عن جريمة متكاملة الأركان.

وأوضح تامر أمين، أنه انزعج مما نشر معلقًا " انا زعلان على اللى نشر ومكنتش متوقع أن أتعرض للهجوم ده" .
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