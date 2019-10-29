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توك شو

تامر أمين: كنت أتمنى القضاء على جماعة الإخوان المسلمين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:07 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
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قسم التوك شو
قال الإعلامي تامر أمين، إنه في مثل هذا اليوم منذ 65 عاما، قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بإصدار قرار بحل جماعة الإخوان الإرهابية وذلك بعد حادث المنشية الشهير، الذى حاول فيه الإخوان اغتيال عبد الناصر ولكن عندما نجا صرحت الجماعة بعدم قيامها بهذا الأمر.

وأضاف"الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه آخر النهار، المذاع علي قناة " النهار، " كنت اتمني القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية، بدلا من حلها.

وأكد أن هذا الموضوع من ضمن الاختلافات السياسية التي اختلفت فيها مع جمال عبد الناصر، وذلك لأن الجماعات التي لها تواجد في الشارع لا تحل بقرار جمهوري .

وأشار " أمين " إلى أن الجماعة وأفرادها وتنظيمها وقياداتها ومرشدهم ظلوا يعملون حتي وصل بنا إلى ماحدث في 2011 وإلى الكارثة الكبيرة وهي حكمهم لمصر في 2012 حتى جاء الإنقاذ الإلهي في يونيو 2013.
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