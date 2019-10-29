موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يتخذ قرارا جديدا على من سب والدته.. وتعليق مثير من نجيب ساويرس على استقالة الحريرى

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
تركي آل الشيخ يقدم مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.. تعرف عليها
مفيش فلوس ولا قلب ولا دم.. تعليق ناري من رضوى الشربيني على حادث قطار طنطا.. شاهد
عسكرى فى الملعب ..عمرو جمال يشعل مواقع التواصل الاجتماعى بملابسه..شاهد
مصيبة .. تعليق مثير من نجيب ساويرس على استقالة سعد الحريري.. شاهد
شاهد.. فيديو لـ محمد عيد ضحية قطار طنطا وهو يغني
بـ إطلالة جريئة .. ياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد
تركي آل الشيخ يقدم مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.. تعرف عليها
مفيش فلوس ولا قلب ولا دم.. تعليق ناري من رضوى الشربيني على حادث قطار طنطا.. شاهد
عسكرى فى الملعب ..عمرو جمال يشعل مواقع التواصل الاجتماعى بملابسه..شاهد
مصيبة .. تعليق مثير من نجيب ساويرس على استقالة سعد الحريري.. شاهد
شاهد.. فيديو لـ محمد عيد ضحية قطار طنطا وهو يغني
بـ إطلالة جريئة .. ياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد