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فن

مفيش فلوس ولا قلب ولا دم.. تعليق ناري من رضوى الشربيني على حادث قطار طنطا.. شاهد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:27 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وكتبت رضوى الشربيني " ‏شاب معندوش فلوس مات بسبب كمسرى معندوش قلب ولا ضمير قدام ناس معندهومش لا دم و لا احساس...‎#شهيد_التذكرة " .


وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:


‏‎بدون مبررات بس خلاص هيك القصة .
‏‎‎هو اللي رمى نفسه اللي أقوى منه أجبره .
‏‎حسبي الله ونعم الوكيل
ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه.
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