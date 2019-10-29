مفيش فلوس ولا قلب ولا دم.. تعليق ناري من رضوى الشربيني على حادث قطار طنطا.. شاهد

شاب معندوش فلوس مات بسبب كمسرى معندوش قلب ولا ضمير قدام ناس معندهومش لا دم و لا احساس...#شهيد_التذكرة — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) October 29, 2019

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وكتبت رضوى الشربيني " ‏شاب معندوش فلوس مات بسبب كمسرى معندوش قلب ولا ضمير قدام ناس معندهومش لا دم و لا احساس...‎#شهيد_التذكرة " .وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:‏‎بدون مبررات بس خلاص هيك القصة .‏‎‎هو اللي رمى نفسه اللي أقوى منه أجبره .‏‎حسبي الله ونعم الوكيلربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه.