مفيش فلوس ولا قلب ولا دم.. تعليق ناري من رضوى الشربيني على حادث قطار طنطا.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتبت رضوى الشربيني " شاب معندوش فلوس مات بسبب كمسرى معندوش قلب ولا ضمير قدام ناس معندهومش لا دم و لا احساس...#شهيد_التذكرة " .
وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:
بدون مبررات بس خلاص هيك القصة .
هو اللي رمى نفسه اللي أقوى منه أجبره .
حسبي الله ونعم الوكيل
ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه.
وكتبت رضوى الشربيني " شاب معندوش فلوس مات بسبب كمسرى معندوش قلب ولا ضمير قدام ناس معندهومش لا دم و لا احساس...#شهيد_التذكرة " .
وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:
بدون مبررات بس خلاص هيك القصة .
هو اللي رمى نفسه اللي أقوى منه أجبره .
حسبي الله ونعم الوكيل
ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه.
شاب معندوش فلوس مات بسبب كمسرى معندوش قلب ولا ضمير قدام ناس معندهومش لا دم و لا احساس...#شهيد_التذكرة— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) October 29, 2019