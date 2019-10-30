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رياضة

الدوري الإيطالي .. إنتر يخطف الصدارة مؤقتا من بريشيا العنيد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:10 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق إنتر ميلان فوزًا صعبًا من مضيفه بريشيا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم على ملعب "ماريو ريجامونتي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف إنتر ميلان كل من لاوتارو مارتينيز و روميلو لوكاكو بالدقائق 23 و 63، فيما سجل ميلان سكرينيار.

وجاء هدف بريشيا الوحيد عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 76.

الفوز رفع الإنتر رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو بفارق نقطتين عن يوفنتوس، بينما تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط بالمركز الثامن عشر.
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