أول تعليق من إيران على استقالة الحريري

علقت إيران على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي أعلنها أمس الثلاثاء.



ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "نأمل في أن يتمكن لبنان حكومة وشعبا من تجاوز هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح وتضامن".



وأكد موسوي، ثبات واستقرار البلد الصديق والشقيق لبنان، مشيرا إلى أن إيران تشدد على ضرورة "تلاحم وتضامن ووحدة جميع الطوائف والأحزاب والشخصيات اللبنانية بهدف الحفاظ على الاستقرار والأمن في هذا البلد وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني في مناخ هادئ".



وقدم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أمس الثلاثاء، استقالته للرئيس ميشال عون، بعد مظاهرات واسعة عمت لبنان منذ 17 أكتوبر الحالي ضد السياسات الاقتصادية.



وقال الحريري إن هذا القرار تم اتخاذه استجابة لمطالب المحتجين الذين تظاهروا في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد مطالبين باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة.