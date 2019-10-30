شاهد "لي لي" ابنة أحمد حلمي والفرق بين الصورتين 13 عاما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لـ "لي لي" الابنة الكبري للنجم أحمد حلمي والنجمة منى زكي ،و الفرق بين الصورتين 13 عاما ، حيث ظهرت أمس في برنامج لأول مرة إعلاميا، للحديث عن مشروعها الأول.



وتحدثت "لي لي" في أول لقاء تليفزيوني لها من خلال برنامج "mbctrending"عن موهبتها ومشروعها الجديد، وقالت: إنها من طفولتها كانت تحب الرسم، وأكملت فيه بسبب والدها أحمد حلمي، لأنه يحب الرسم فساعدها ودعمها، بالإضافة لحصولها على دروس في الرسم.



وأضافت لي لي أنها كانت ترسم في وقت الفراغ، لأن والديها كانا يهتمان بأن تحافظ على دراستها، مشيرة إلى أن والدها كان يطلب منها بيع اللوحات، التي ترسمها لكنها في البداية كانت ترفض، فيما بعد اقتنعت ببيعها.



وأوضحت لي لي أن بداية مشروعها كانت عندما تركت صديقتها المقربة حقيبة عندها، فطلبت منها أن ترسم عليها، ثم بعد ذلك حولت هذا الأمر إلى عمل من خلال صفحتها عبر "إنستجرام"، إذ تأتي لها طلبات خاصة وهي تقوم بالرسم.



ويقوم مشروع "لي لي" على الرسم على قطع الملابس والأحذية والحقائب.