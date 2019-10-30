تشيلسي يستضيف مانشستر يونايتد في قمة نارية بـ كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

يستضيف فريق تشيلسي، نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الأربعاء، في قمة نارية، تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين البلوز والشياطين الحُمر، في تمام العاشرة وخمس دقائق، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي، وتُنقل عبر beIN SPORTS HD 1.



ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بدوافع مختلفة، حيث يتطلع تشيلسي للثأر من هزيمته برباعية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، في المقابل يأمل مان يونايتد من تكرار سيناريو الفوز المباراة الأولى بالبريميرليج.



وكان تشيلسي تأهل إلى الدور الـ16 من البطولة، بعدما تغلب على جرمسبي بنتيجة 7-1، بينما صعد مانشستر يونايتد بعد فوزه على روشديل 5-3 بركلات الترجيح.



ويلتقي اليوم أيضًا، ليفربول مع آرسنال، وأستون فيلا مع وولفرهامبتون، ضمن منافسات البطولة ذاتها.