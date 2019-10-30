Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إسفكسيا الغرق.. مصرع تلميذ داخل مصرف مياه في سوهاج

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:27 ص
مصرع تلميذ داخل مصرف
مصرع تلميذ داخل مصرف مياه في سوهاج
Advertisements
خالد رياض
لقي تلميذ مصرعه غرقا داخل مصرف بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة العسيرات يفيد ورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول "محمد. ع. ع" ٨ سنوات تلميذ ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء غرق.

بالانتقال والفحص وسؤال والده "عبد الرافع. ع. أ" ٤٢ عاما مدرس ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء لهو نجله علي حافة مصرف مياه بذات الناحية إنزلقت قدماه وسقط به مما أدي لغرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقع من فوق الحمار..مصرع طفل غرقا في ترعة بسوهاج

حوادث وضحايا فى يوم.. مصرع عجوز على يد محصل كهرباء فى مشاجرة بالمحلة الكبرى.. وفاة طفل غرقا في ترعة بسوهاج

مبيعرفش يعوم .. غرق تلميذ أثناء الاستحمام في ترعة بسوهاج

أثناء لعبه.. غرق طفل في مصرف مائي أمام منزله بسوهاج

ترشيحاتنا

تسكّن الألم في دقيقة.. علاجات طبيعية أقوى من المسكنات

بسبب عبارة الله أكبر.. هروب جماعي من عرض لفيلم الجوكر في باريس

شرط وحيد لـ تركي آل الشيخ لإقامة مواجهة بين الأهلي وألميريا

مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور

ميكب هادئ.. شاهد هيفاء وهبي بفستان مشجر

روح صيد سمك.. أمير قطر السابق يحرج مواطنا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور

ميكب هادئ.. شاهد هيفاء وهبي بفستان مشجر

مجوهرات فخمة وفساتين أنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا كرزون فى عيد ميلادها