إسفكسيا الغرق.. مصرع تلميذ داخل مصرف مياه في سوهاج

لقي تلميذ مصرعه غرقا داخل مصرف بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة العسيرات يفيد ورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول "محمد. ع. ع" ٨ سنوات تلميذ ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء غرق.



بالانتقال والفحص وسؤال والده "عبد الرافع. ع. أ" ٤٢ عاما مدرس ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء لهو نجله علي حافة مصرف مياه بذات الناحية إنزلقت قدماه وسقط به مما أدي لغرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.



حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

