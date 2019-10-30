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أخبار البلد

المولد النبوي إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص.. تفاصيل

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
وزير القوى العاملة،
وزير القوى العاملة، محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن السبت الموافق 9 من نوفمبر عام 2019 ميلادية، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد "سعفان"، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.
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