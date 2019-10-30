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أخبار البلد

رئيس الوزراء: القارة الأفريقية تواجه تحديات كبيرة لما تعانيه من فجوة غذائية كبيرة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:57 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الأربعاء، مراسم الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، والذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بحضور السفيرة جوزيفا ساكو، مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الأفريقي، وعدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.

وفي كلمته خلال الاحتفال، نقل رئيس الوزراء إلى الحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته لهذا الاحتفال بالنجــاح والتوفيق، معربًا عن بالغ الامتنان للاتحاد الأفريقي على قبول استضافة مصر لهذا الحدث الهام، وكذا اعتزاز مصر بالثقة التي اكتسبتها بانتخابها من قبل القادة الأفارقة في أديس أبابا لرئاسة الدورة الحادية والثلاثين للاتحاد الأفريقي لعام 2019، والتي تَعْكِسُ قُوَةَ وَعُمْق العلاقات المتبادلة بين مصر والدول الشقيقة الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.

وأكد رئيس الوزراء أن القارة الأفريقية تُواجِهُ تحدياتٍ كبيرة لما تُعانيه من فَجْوة غِذَائية كبيرة بين الإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية، وخاصة في محاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية، وما تُواجهه من نُدْرة الموارد المائية، والتغيرات المناخية التي تُؤثر على المجــالات الزراعيــة، بشكـــل مباشـــر أو غيـــــر مباشـــر، لافتًا إلى أن مُواجهة هذه التحديات تُشَكل تَحديًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بإدارة الموارد المائية، وَتَأْمين تلبية الاحتياجات المتزايدة والطلب على المياه من كل القطاعات المستخدمة لها، وكذلك لما نُعَانيه من النمو السكاني المتزايد، والذي يُشَكِّل ضغطًا على الموارد المائية المُتاحة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن المناخ أصبح يشكلُ عاملًا مُحددًا للإنتاج الزراعي وأنواع الحاصلات وَسُلالات الإنتاج الحيواني التي تتناسب مع كل إقليم مُنَاخي، لافتًا إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في تطوير النظم الغذائية مع تعزيز الأمن المائي، من خلال الاستثمار في عمليات أكثر فاعلية للحصول على المياه وَمُعدات الري، وإعادة استخدام المياه مع التوعية لترشيد الاستهلاك من المياه، والاستثمار في تحويل مجارى الأنهار أو إقامة الخزانات، وَضَخ المياه الأرضية للحصول على موارد مياه مُتَجددة.
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