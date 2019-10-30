بين الجرأة و الأناقة .. 20 صورة تكشف إطلالات خطيبة محمود العسيلي فى عيد ميلادها

نشر الفنان محمود العسيلي صورا جديدة له برفقة خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وذلك خلال أحتفاله بعيد ميلادها.



وقد أعتادت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم على مشاركة متابعيها على الأنستجرام بمختلف الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات، حيث كشفت أزيائها بأنها تجمع بين الأناقة و الجرأة.



تعتمد خطيبة محمود العسيلى على ارتداء قطع الملابس العصرية والملفتة، فهى تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة، كما تظهر بإطلالات و تصميمات تكشف عن قوامها المثالى.



تميل خطيبة محمود العسيلى إلى أختيار صيحات المكياج التى تبرز جمال ملامحها، كما تفضل تنسيق نظارات الشمس وقطع الإكسسوارات التى تزيد من جمال إطلالاتها.



