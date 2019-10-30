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توك شو

حادث مروع ونهاية سعيدة.. قطار يدهس سيارة والنتيجة مفاجأة.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:37 م
حادث مروع
حادث مروع
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آيات أحمد
عرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات خاصة لحادث مرورى مروع وقع فى في مقاطعة توكومان بالأرجنيتن، عند أحد التقاطعات مع السكة الحديدية.

والتقطت كاميرات المراقبة ، في مقاطعة توكومان الأرجنتينية حادث مروريا مروعا، عند أحد التقاطعات مع السكة الحديدية، لم يكن بها أي علامات تحذيرية أو إشارات.

و لم ينتبه السائق في الفيديو لقدوم القطار الذي دهس مقدمة سيارته وأطاح بها جانبا، ولحسن الحظ لم يكن السائق قد ولج إلى منتصف السكة الحديدية بعد، ولم يتاثر بالصدمة، كما كان من حسن الطالع أيضا، أنه كان وحده، فلم يصب راكب بجانبه من ناحية القطار القادم بسرعة.

ورصدت الكاميرات لحاق المواطنين بالسائق لانقاذه للتأكد من سلامته، والذين لم يتركوه إلا بعد الاطمئنان عليه.
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