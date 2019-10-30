أولادنا فى عنينا تفحص العيون والانميا والسكر لـ 1870 طالبا بحلوان

نجحت مبادرة أولادنا فى عنينا على مدار يومين أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء فى الكشف على العيون والأنميا والسكر ل 1870 طالب بمدرسة سالم حسن طماعة بحلوان، من خلال تنظيم قافلة موسعة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



تنفذ مبادرة أولادنا في عنينا مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد برئاسة أشرف القاضى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم خاص من اتحاد بنوك مصر برئاسة هشام عز العرب



شهدت قافلة اولادنا في عنينا حضور قيادات محافظة القاهرة، والدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، وقيادات المصرف المتحد وقيادات اتحاد بنوك مصر واستشارين فى مجال طب الأطفال بجامعة القاهرة.



وخلال تفقده القافلة أكد محافظ القاهرة أن مؤسسة صناع الخير لها خطوات كبيرة وراسخه فى مثل هذه المبادرات والخدمات التى تقدمها مبادرة " أولادنا فى عنينا" فى الكشف عن أمراض العيون وعمل تحاليل الأنيميا والسكري مضيفا أن القافلة تشمل مستشفى كامل بكل أجهزتها وأمكانيتها تتضمن أطباء متخصصين ويعمل الجميع داخل المبادرة بكامل طاقته.



وأضاف أن المباردة ليس بها قوائم انتظار بالنسبة لأجراء العمليات بالإضافة إلى وجود قاعدة بيانات لمتابعة الحالات المرضية بعد ذلك، وأكد أن فحص الطلاب وإجراء تحاليل الأنيميا والسكرى من العمليات المهمة بالنسبة للطلاب لتأسيسهم صحيا بجانب العملية التعليمية، لخلق جيل قادر على أن يبنى مستقبل مصر.



وأعرب الدكتور هانى الناظر عن سعادته بتواجده ومشاركته بالمبادرة مثمنا جهود مؤسسة صناع الخير فى الكشف على طلاب المدارس من خلال مبادرة " أولادنا فى عنينا" للكشف عن أمراض العيون والانيميا والسكرى مؤكدا أن هذه الأمراض لا يعرف بوجودها الأهالي مضيفا أن المبادرة تعد كشف مبكر لهذه الامراض وليس هذا فقط بل تشمل أيضا صرف الدواء والعلاج والمتابعه.



وأضاف الناظر أنه لابد من نشر التوعية داخل مدارس مصر للوقاية من الأمراض وخطورتها.



ومن جهته أوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن مبادرة " أولادنا فى عنينا" تقوم بالكشف على أمراض العيون والأنيميا والسكرى والجلدية من خلال الفحص وإجراء التحاليل وصرف العلاج وإجراء العمليات من خلال فريق أطباء من استشاري طب الأطفال بمستشفيات جامعة القاهرة، ومعامل مستشفى دار العيون.



وأكد زمزم أن المبادرة سوف تعمل على الوصول إلى أكبر عدد من المدارس فى جميع محافظات مصر، من أجل الكشف وفحص الطلاب للحفاظ على صحتهم والنهوض بالعملية التعليمية، مضيفا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف على 1870 طالب، وتم توزيع 480 عبوة قطرات للعيون، 600 عبوة أدوية للأنيميا، وأخذ مقاييس 265 نظاره، وتحويل 6 طلاب للعمليات، وتوزيع 1870 كتيبات توعية للطلاب.



وقالت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر إننا قمنا بتطوير المدارس بدأت بمدرسة سالم حسين طماع حيث تم تطويرها بشكل كامل وتم افتتاحها شهر أغسطس من العام الجارى بالأضافه إلى إقامة مركز طبى بها يشمل عدة تخصصات منها عيادة أسنان وأخرى الرمد ويتبع التأمين الصحى ويقدم خدماته للمدارس الموجوده فى المنطقه أيضا.



وأشادت عبد القادر بالدور الذى تقوم به مؤسسة صناع الخير وبالصوره التى ظهرت عليها مبادرة أولادنا فى عنينا اليوم مضيفه أن هناك فريق متواجد على أرض الواقع يعمل بكل جهد وبطريقة منظمه وباحترافية وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن تخصصات مختلفه ليتلقى الطالب خلال القافلة رعاية متكامله، بالأضافه إلى البيانات التى يتم تسجيلها لمتابعة الحالات المريضه.



وأضافت أن نجاح هذه المبادرة يجعلنا متمسكين بالتواجد فيها والعمل على انتشارها بصورة أكبر ومشاركة بنوك مصرية أخرى لأننا نهدف إلى حصول 17 الف طفل فى المنطقه على رعاية صحية متكامله، وامتداد هذه المبادرة إلى مدارس أخرى فى هذه المنطقة.



ومن جهتها قالت جيهان أبو حسين رئيس قطاع إيثار للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد ان صناع الخير فى شراكه دائمه مع المصرف المتحد من خلال حملة أولادنا فى عنينا والذى يتبناها المصرف



وأضافت أن المبادرة فى تطور دائما حيث تم إضافة جزء فيها للتوعية بأمراض العيون والسكرى والأنيميا من خلال كتيب يتم توزيعه على الطلاب بالإضافه إلى الكشف عن أمراض الجلدية.