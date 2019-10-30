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توك شو

بالتفصيل.. تعرف على أفضل أنواع اللحام وكل ما يخص كاوتش عربيتك.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:56 م
انواع اللحام
انواع اللحام
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قدم صاحب أحد محلات إصلاح الإطارات شرحا مبسطا لأنواع لحام الكاوتشوك وكيفية استخدامه فى السيارات، موضحا أن اللحام الخارجي أو ما يطلق عليه "الخابور" يستخدم بدون فك الكاوتش من السيارة، إلى جانب سرعة استخدامه.

وقال صاحب أحد محلات إصلاح الإطارات، فى حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على "dmc" الفضائية، أن اللحام السريع أو البارد عبارة عن لصق أو "ستيكر" سهل وسريع الاستخدام من خلال مادة سائلة تسمى "سلسيون"، مشيرا إلى أن اللحام الحراري يأخذ وقتا أطول في تركيبه عن لحام الخابور أو البارد.

وأضاف أن اللحام الساخن هو أفضل أنواع اللحام استخدامًا، ويرجع ذلك للخامة وجهاز المكواة المستخدم، مشيرا إلى أنها مادة خام بترولية مخصصة للحام الساخن، وتختلف عن المكاوى اليدوى أو البلدىن، وإذا لم تكن أصلية "تفسد العجلة".

ونوه بأنه لابد من التعامل مع شخص متخصص ذي ثقة وخبرة للتفريق بين أنواع اللحام المستخدمة، لافتًا إلى أن "أى لحام يعيش" وليس مرتبطا بعمر افتراضي معين، ولكن المشكلة أن "فردة الكاوتش لما تريح تؤدى إلى فك اللحام".

وأكد أن تغيير الكاوتش يجب أن يتم بعد 50 ألف كيلو، مشيرًا الى أنه لا يوجد الآن نوع رديء فى الكاوتش "الألمانى زى الصينى".

وأوضح أن ركن السيارة فترة طويلة بدون حركة يؤدى إلى تغيير "الأربع فرد كاوتش" سواء "النائمة أو غير النائمة" لأن "الركنة غير مفيدة للكاوتش".
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