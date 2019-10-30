Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعادل ودي بين سيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:55 م
سيراميكا ومصر المقاصة
سيراميكا ومصر المقاصة
Advertisements
عبدالله هشام
انتهت المباراة الودية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم سيراميكا كليوباترا في الشوط من ركلة جزاء حصل عليها المهاجم حمادة ناصر، وأودعها عبد الله بيكا شباك المقاصة بنجاح.

أدرك مصر المقاصة التعادل في الدقيقة 38 من الشوط الثاني عن طريق صلاح أمين، وأهدر لاعبو سيراميكا كليوباترا أكثر من فرصة محققة للتهديف.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بتروجت عصر الاثنين المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الدرجة الثانية التي يتصدر ترتيبها بـ 6 نقاط، بينما يستعد المقاصة لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز بعد نهاية بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
تعادل ودي بين سيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة
تعادل ودي بين سيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة
تعادل ودي بين سيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة
Advertisements

ترشيحاتنا

جنى عمرو دياب تشعل إنستجرام بصورة جديدة

رضا عبدالعال لـ حسام البدري: بعد ما شاب ودوه الكتاب

نجم الزمالك يتلقى خبرا حزينا

دعاء واظب عليه النبي بعد تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة

شاهد.. سجن سعودية رقصت بالنقاب في مهرجانات موسم الرياض

سعرها لا يصدق.. يسرا تنشر صورتها داخل أول سيارة تعمل بالكهرباء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شوارع لوس أنجلوس .. رامي مالك يصور فيلمه الجديد مع دانزيل واشنطون

أم تستغل طفلها في تهريب المخدرات لصديقها المسجون.. ما فعلته سيصدمك

ماذا دار بين الملك سلمان ووزير خارجية الإمارات في الرياض.. تفاصيل