تعادل ودي بين سيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة

انتهت المباراة الودية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





تقدم سيراميكا كليوباترا في الشوط من ركلة جزاء حصل عليها المهاجم حمادة ناصر، وأودعها عبد الله بيكا شباك المقاصة بنجاح.





أدرك مصر المقاصة التعادل في الدقيقة 38 من الشوط الثاني عن طريق صلاح أمين، وأهدر لاعبو سيراميكا كليوباترا أكثر من فرصة محققة للتهديف.



