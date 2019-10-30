وزيرة التخطيط تكشف عن أسباب انخفاض أسعار السلع الأساسية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة إنها عرضت على مجلس الوزراء مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول من العام الحالي 2019/2020، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى شهد الربع الأول استقرارًا فى معدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 5.6%.



وأوضحت "السعيد" خلال مؤتمر صحفي أن المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي بلغت حوالي 56% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول تأتي من خمسة قطاعات "التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات"، فيما سجلت قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز، والصناعة أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020.



كما أوضحت الوزيرة أن مؤشر مديري المشتريات شهد ارتفاعًا، حيث وصل إلى 49.5 نقطة في شهر سبتمبر 2019.



وأضافت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة نمو 9%.



وأشارت إلى أن مٌعدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول المُقارنة، حيث انخفض ووصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة، لافتا إنتا لدينا انخفاض في معدل بطالة المؤهلات العالية ايضا والسبب في هذا تهيئة سوق العمل لهم .



وأضافت أن معدل التضخم السنوى، انخفض وسجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، مشيرة إلى أن أسعار اللحوم والدواجن انخفضت بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.