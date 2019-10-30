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أخبار البلد

انتهت.. رئيس الوزراء يتحدث عن الإجراءات الصعبة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:21 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن المؤشرات الاقتصادية في الربع الأول من العام المالي الحالي وما أظهرته بصعود معدل النمو إلى 5.6% مقارنة بـ 5.3% نفس الربع العام الماضي وهذا مؤشر على تحقيق المستهدفات التي تم وضعها للعالم المالي التي تضمنت تحقيق معدل نمو 6% خلال العام المالي الجاري خاصة وان الربع الأول عادة يكون هو الأبطأ في مؤشرات العام.

وتابع رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء أن ما يحدث تشهد به مؤسسات دولية أيضا وصدرت مؤخرا تقارير أكدت أن مصر تقود اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط إلى النمو وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات التي تحملناها جميعا بقوة قد انتهت.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على متابعة مشاكل المواطنين وشكاويهم المتعلقة بفواتير الكهرباء والمياه والغاز، موضحًا أنه راجع الخطط مع مسئولي الشركات والوزراء المعنيين، ووجد أن مشكلتنا الحقيقية في التحصيل والمحصلين ويحدث تأخير في بعض القراءات لتزيد الفواتير بشكل غير مخطط، وهو ما تم مراجعته مع رؤساء الشركات.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي له منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أنه خلال 4 سنوات من اليوم، ستكون كل عدادات الكهرباء في مصر مسبقة الدفع أو ذكية لننهى العامل البشري تمامًا من عملية القراءة، ليتجه المواطن لـ"يظبط بنفسه استهلاكه لأنه عارف هو قد ايه".

وأوضح أن الأمر سيستغرق وقتًا أكثر في قطاعات المياه والغاز لكن سيتم استبدالها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يتم التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الفواتير.

وأوضح أنه خلال عام سيتم إنتاج أتوبيسات كهربائية بمصر، خلال عام تعمل في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية عبر إنتاج عدد كبير من الأتوبيسات.

وأشار إلى أن الحكومة تتواصل مع أكثر من شركة عالمية لوضع خطط لتفعيل هذا الأمر، واستبدال الميكروباصات والميني باصات للعمل بالغاز خلال فترة قليلة مقبلة، مع فتح استبدال التوكتوك خصوصا في المدن وعواصم المحافظات والمدن الكبرى كمرحلة أولى مع اتاحة أكثر من بديل منها عربات تعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار إلى انخفاض العجز بين الواردات والصادرات بنسبة 22% عن العام السابق، وأن الصادرات زادت والواردات قلت.
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