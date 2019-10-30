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تعليم

جامعة المنيا تستقبل علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:38 م
جامعة المنيا تستقبل
جامعة المنيا تستقبل علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتر
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ايمن رياض
استضافت جامعة المنيا لقاءً توعويًا بعنوان "الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء" برعاية من فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا؛ وذلك في إطار برنامج التوعية والأسرة المجتمعية الذي ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تحت شعار "أسرة مستقرة يساوي مجتمع آمن"، استمرارًا لجهوده في مواجهة ظاهرة الطلاق.

حاضر في الندوة التي استهدفت طلاب الجامعة، من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كل من: الدكتور محمد محمود محمد، والشيخ هاني محمد بدوي، والشيخ محمد علي العليمي، والشيخ إسماعيل محمد عبدالحي، ومن قِبل جامعة المنيا حاضر الدكتور بليغ حمدي بكلية التربية.

تناول المحاضرون التعريف بمفهوم الأسرة، وحقوق وواجبات الحياة الزوجية، والمشاكل الأسرية وطرق حلها، بالإضافة إلى التركيز على الآليات التي تساعد في الاختيار الصحيح الذي يحقق استقرار الأسرة ومن ثَم المجتمع، كما قدّم المحاضرون عددًا من المحتويات العلمية والفنية التي تُؤسس لأسرة سعيدة ومستقرة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بعقد هذه الندوات التوعوية الهامة للأسرة المصرية، وذلك خلال استقباله لأعضاء وفد علماء "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" بمكتبه بحضور الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، وراندا علي الاخصائية بنفس الإدارة، ولفيف من علماء الأزهر الشريف.

كما أشرف على تنظيم اللقاء، وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومسئولو إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة المركزية بالجامعة.
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