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رياضة

لوكا مودريتش: هدف راموس في نهائي 2014 غيّر تاريخ الكرة في أوروبا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:19 م
راموس في نهائي 2014
راموس في نهائي 2014
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محمد رشاد
أكد اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الذي سجله زميله سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014، والذي منح قبلة الحياة للنادي الملكي وقاده للفوز على جاره أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي ومن ثم الفوز باللقب، ربما قد أحدث تغييرا في تاريخ كرة القدم في أوروبا.

وقال مودريتش خلال مقابلة نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الأربعاء: "ربما غير ذلك الهدف تاريخ الكرة في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، هذا مؤكد، ولكنه لم يكن آنذاك قد فاز بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عاما، ذلك الهدف غير البطولة".

وأشار اللاعب الكرواتي إلى أن هدف زميله الإسباني أطاح بعائق نفسي كبير داخل ريال مدريد بعد سقوط الأخير ثلاث مرات متتالية في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتابع: "هدف سيرخيو تجاوز هذا الحاجز العقلي، لقد كان هدفا تاريخيا غير كل شيء، ربما لولا ذلك الهدف لم تكن لتتحقق كل تلك الإنجازات التي توالت تباعا فيما بعد".

وأوضح مودريتش أنه يهوى لعب كرة القدم دون الالتفات إلى الصخب الدائر حول اللعبة، وأردف قائلا: أنا أفضل كرة القدم فقط، وافضل اللعب بدون شك، وبدون الالتفات إلى ما يدور حولي، ولكن هذا يصبح مستحيلا يوما بعد يوم".
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