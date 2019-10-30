بـ إطلالة مرعبة.. فنانة تثير الجدل بمكياج الهالوين

نشرت الفنانة الشابة هند عبد الحليم صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها .



وظهرت هند عبد الحليم في الصورة برفقة أصدقائها بإطلالة عيد الهلع الشهير بـ الهالوين، حيث اختارت مكياجا مناسبا لهذا اليوم المقرر الاحتفال به غدًا .



وارتدت هند عبد الحليم فستانا أسود قصيرا، واختارت مكياجا غريبا، يعتمد على لون الشفاه الأسود، وشكل الخفاش أسفل العيون .