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مرأة

بـ إطلالة مرعبة.. فنانة تثير الجدل بمكياج الهالوين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:39 م
صدى البلد
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رشا عوني
نشرت الفنانة الشابة هند عبد الحليم صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها .

وظهرت هند عبد الحليم في الصورة برفقة أصدقائها بإطلالة عيد الهلع الشهير بـ الهالوين، حيث اختارت مكياجا مناسبا لهذا اليوم المقرر الاحتفال به غدًا .

وارتدت هند عبد الحليم فستانا أسود قصيرا، واختارت مكياجا غريبا، يعتمد على لون الشفاه الأسود، وشكل الخفاش أسفل العيون .
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