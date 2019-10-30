مدير مبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة: المسح إلزامي

قال أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال وحديثي الولادة، إنه تم البدء في المبادرة في أول شهر سبتمبر الماضي في حوالي 1300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية".



وأضاف "مصطفى" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه يتم مسح كل الأطفال حديثي الولادة على مستوى الجمهورية وتم إجراء المسح على 28 ألفا و267 طفلا.



وتابع:" المسح السمعي للأطفال، إلزامي ولا يستطيع الأب استخراج شهادة الميلاد إلا بعد إجراء المسح السمعي للأطفال"، وأكمل:"تم إجراء المسح السمعي على أطفال غير مصريين ضمن المبادرة بـ403 طفل أجنبي بجانب الأطفال المصريين ضمن المبادرة".

