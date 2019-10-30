شوط أول مجنون.. ليفربول يقلص الفارق أمام آرسنال إلى 3-2 في كأس الرابطة.. فيديو

أحرز جيمس ميلنر الهدف الثاني لفريق ليفربول فى شباك أرسنال في الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب الآنفيلد فى دور الـ16 ضمن منافسات كاس الرابطة الإنجليزي.





جاء هدف ليفربول الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق ميلنر من ركلة ضربة جزاء.





وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 6 عن طريق شكودرن موستافي مدافع آرسنال هدف في مرماه بالخطأ.





وأدرك أرسنال هدف التعادل فى الدقيقة 19 عن طريق توريرا بعدما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس ليفربول وارتدت له ليكملها فى الشباك .





وأضاف فريق أرسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق مارتينيلي بعد ما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء تصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فى الشباك .





وتمكن أرسنال من احراز الهدف الثالث فى الدقيقة 36 عن طريق مارتينيلي بعد تلقيه عرضية أرضية متقنة من الناحية اليسري سددها بقوة داخل منطقة الجزاء فتسكن الشباك.









ويغيب محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك وفيرمينيو.





وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:



