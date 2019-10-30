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رياضة

كأس الرابطة الإنجليزية .. أوريجي يسجل الرابع ويتعادل لـ ليفربول أمام أرسنال

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:58 م
ديفوك أوريجي مهاجم
ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول
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إسماعيل محمود
أحرز البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الرابع لفريقه ليفربول ، في شباك نظيره ارسنال ،ليعادل النتيجة بين الفريقين وذلك في المباراة التي تجمعهما ، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجل أوريجي الهدف في الدقيقة 62 ، بعد مراوغة رائعة لمدافع ارسنال ، ليسدد تسديدة قوية لم يتمكن مارتينيز حارس مرمى الجانرز من التصدي لها ، لتعلن عن الهدف الرابع وهدف التعادل لليفربول.

ويغيب عن هذا اللقاء المصري محمد صلاح وزميليه السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو للراحة.
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