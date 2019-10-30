كأس الرابطة الإنجليزية .. أوريجي يسجل الرابع ويتعادل لـ ليفربول أمام أرسنال

أحرز البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الرابع لفريقه ليفربول ، في شباك نظيره ارسنال ،ليعادل النتيجة بين الفريقين وذلك في المباراة التي تجمعهما ، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.



وسجل أوريجي الهدف في الدقيقة 62 ، بعد مراوغة رائعة لمدافع ارسنال ، ليسدد تسديدة قوية لم يتمكن مارتينيز حارس مرمى الجانرز من التصدي لها ، لتعلن عن الهدف الرابع وهدف التعادل لليفربول.



ويغيب عن هذا اللقاء المصري محمد صلاح وزميليه السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو للراحة.