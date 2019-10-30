مباراة مجنونة.. اوريجي يسجل هدفاً عالمياً وينقذ ليفربول من الهزيمة أمام أرسنال.. وركلات الترجيح تحسم.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الثاني بين فريقي ارسنال وليفربول بالتعادل بخمس أهداف لكل منهما فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب الآنفيلد فى دور الـ16 ضمن منافسات كاس الرابطة الانجليزي .



ولجأ الفريقان الي ركلات الجزاء بعد التعادل فى مباراة مثيرة .



وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 6 عن طريق شكودرن موستافي مدافع ارسنال هدف في مرماه بالخطأ .



وأدرك أرسنال هدف التعادل فى الدقيقة 19 عن طريق توريرا بعد ما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فتسكن الشباك .



وأضاف فريق أرسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق مارتينيلي بعد ما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فتسكن الشباك .



وتمكن أرسنال من احراز الهدف الثالث فى الدقيقة 36 عن طريق مارتينيلي بعد تلقيه عرضية أرضية متقنة من الناحية اليسري فيسددها بقوة داخل منطقة الجزاء فتسكن الشباك .



وجاء هدف ليفربول الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق ميلنر من ركلة ضربة جزاء .



وعاد ارسنال مرة أخرى للتهديف فى الدقيقة 54 عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس بعد استغلاله خطأ فادح من ميلنر رواغ حارس مرمي ليفربول وسددها بقوة فى الشباك .



وقلص تشامبرلين لاعب ليفربول الفارق فى الدقيقة 58 من تسديدة صاروخية قبل منطقة الجزاء فتسكن الشباك علي الفور .



وتعادل فريق ليفربول فى الدقيقة 62 عن طريق ديفوك اوريجي بعد مرواغة رائعه له لمدافعي ارسنال خارج منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك علي الفور .



وجاء الهدف الخامس لفريق أرسنال فى الدقيقة 70 عن طريق ويلوك من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك علي الفور .



وسجل اوريجي هدف التعادل فى الدقيقة 95 من ركلة مقصية رائعه بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله .

