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رياضة

مباراة الـ 10 أهداف.. ليفربول يطيح بـ آرسنال من كأس الرابطة بركلات الترجيح ..فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:53 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
أطاح فريق ليفربول بمنافسه ارسنال من كأس الرابطة الانجليزي بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 بعد تعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الآنفيلد. 

وتأهل ليفربول الي دور ربع النهائي من كأس الرابطة الانجليزي.

وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 6 عن طريق شكودرن موستافي مدافع ارسنال هدف في مرماه بالخطأ .

وادرك أرسنال هدف التعادل فى الدقيقة 19 عن طريق توريرا بعد ما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فتسكن الشباك.

وأضاف فريق ارسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق مارتينيلي بعد ما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فتسكن الشباك.

وتمكن ارسنال من احراز هدف الثالث فى الدقيقة 36 عن طريق مارتينيلي بعد تلقيه عرضية ارضيه متقنة من الناحية اليسري سددها بقوة داخل منطقة الجزاء فتسكن الشباك.

وجاء هدف ليفربول الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق ميلنر من ركلة ضربة جزاء .

وعاد ارسنال للتهديف فى الدقيقة 54 عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس بعد استغلاله خطأ فادح من ميلنر رواغ حارس مرمي ليفربول وسددها بقوة سكنت الشباك.

وقلص تشامبرلين لاعب ليفربول الفارق فى الدقيقة 58 من تسديدة صاروخية قبل منطقة الجزاء فتسكن الشباك علي الفور .

وتعادل فريق ليفربول فى الدقيقة 62 عن طريق ديفوك اوريجي بعد مرواغة رائعه له لمدافعي ارسنال خارج منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك علي الفور.

وجاء هدف الخامس لفريق ارسنال فى الدقيقة 70 عن طريق ويلوك من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء فتسكن الشباك علي الفور.

وسجل اوريجي هدف التعادل فى الدقيقة 95 من ركلة مقصيّة رائعه بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله.
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