شاهد.. حفل إشهار المنظمة الأفريقية للثقافة وتنشيط السياحة

انطلق حفل إشهار المنظمة الأفريقية للثقافة و تنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية المستدامة (أفرواكت) برئاسة الدكتور حسين أبو العطا بحضور جمع من السفراء الأفارقة لدى القاهرة والشخصيات العامة والمتخصصين بالشأن الأفريقي ورجال وسيدات الأعمال المصريين وكل اعضاء مجلس ادارة المنظمة .





من جانبه قال الدكتور حسين أبو العطا رئيس المنظمة الأفريقية للثقافة وتنشيط السياحة و التنمية الاقتصادية المستدامة إن المنظمة غير حكومية وغير ربحية ومشهرة ومسجلة لدى الإدارة المركزية للنقابات والجمعيات التابعة لوزارة التضامن .





أكد د. أبو العطا فى تصريحات صحفية أننا نهدف إلى أن نكون واحدة من المنظمات النشطة والفعالة لتحقيق التكامل والتنمية بين دول وشعوب القارة الأفريقية و المساعدة على التعاون والتكامل في مجالات تعزيز السياحة و التنمية الثقافية والتبادل والتكامل السياحى والتجاري والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة .





كما أكد الدكتور حسام درويش مؤسس المنظمة وصاحب الفكرة والأمين العام للمنظمة أننا نؤمن بأن لدى القارة الأفريقية العديد من القدرات التنموية الكبيرة والضخمة التي تؤهلها أن تتبوأ مكانة متقدمة بين دول وشعوب العالم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية من أجل رفاهية وازدهار قارتنا السمراء.





وأوضح درويش أننا نسعى لأن تكون المنظمة واحدة من أفضل المؤسسات والمنظمات الأفريقية والدولية القادرة على تمثيل ودعم جميع الدول الأفريقية فى رحلة التنمية المستدامة بنهاية عام 2020 إضافة الى فتح 50 فرعا تمثلنا فى جميع أقاليم القارة السمراء بغرض تعزيز وتنمية العلاقات بين الدول والشعوب الأفريقية فى مختلف قطاعات التنمية لتحقيق أهدافنا .





وتابع أن مهمتنا دعم تمكين الدول الأفريقية فى كل مجالات عمل المنظمة "الثقافة والفنون والتجارة والزراعة والصناعة وتنشيط السياحة و التعليم و التنمية الاقتصادية المستدامة بالاضافة إلى لعب دور مهم وفعال بالتعاون مع كل الجهات المعنية إقليميا ودوليا فى القضاء على الفقر والبطالة والحد من وفيات الأطفال ودعم مبادرة 2 مليار صحة في إفريقيا على غرار مبادرة فخامة الرئيس السيسي 100 مليون صحة و تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز التنمية البشرية و التعليم ومحو الأمية كما أن المنظمة لديها برنامج خاصة لاقامة تحالفات بين الشركات والمؤسسات الافريقية .





وأضاف الدكتور عبد الحليم يوسف الأمين العام المساعد للتعليم بالمنظمة أننا نسعى لتحقيق الاستغلال الأمثل لوسائل الاتصال الحديثة و تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي لضمان أفضل تدفق للمعلومات لكافة هيئات ومؤسسات الدول الأفريقية المرتكزة على الشفافية الواضحة " افريقيا الذكية" .





كشف د عبد الحليم عن أهداف المنظمة الاستراتيجية أبرزها دعم الشعوب والدول الافريقية لتحقيق التنمية المستدامة و تنشيط و تشجيع السياحة و التبادل السياحي و تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التكامل الاقتصادي بالاضافة إلى دعم مجتمع الأعمال الصناعى الأفريقي من أجل زيادة الاكتفاء الذاتي و التنمية المحلية وتنمية الإنسان و التاهيل المهني و التقنى للقوى البشرية الأفريقية .





تابع كما تتضمن استراتيجيتنا التعاون مع المؤسسات المحلية و الاقليمية و الدولية فى مجال بناء القدرات لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية الفريقية و القضاء على الفقر و البطالة و تمكين المرأة و التعليم و القضاء على الأمية ودعم عملية البناء المؤسسي و الحوكمة على جميع المستويات وتعزيز الشراكات و التحالفات الأفريقية القوية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.