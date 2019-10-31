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فن

أول تعليق لـ أحمد حلمي بعد ظهور ابنته لي لي إعلاميا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
احمد حلمي وابنته
احمد حلمي وابنته لي لي
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شروق ابراهيم
أعرب الفنان أحمد حلمي، عن فخره بابنته الكبرى لي لي بعد إجرائها أول لقاء تلفزيوني عبر برنامج MBC Trending للتحدث عن موهبتها في الرسم وكيف قام والدها بتشجعيها على تنمية هذه الموهبة.

ونشر أحمد حلمي، مقطع لـ لقاء لي لي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق "بنتي لي لي حبيبتي.. فرحان بيكي أوووووي.. وفخور بيكي أكتر.. يارب تحققي كل احلامك.. وبتمني من ربنا انك كمان تحققيلي حلمي وتفتكري تطفي نور أوضتك وراكي".

وقالت لي لي، أثناء اللقاء، إنها تحب الرسم منذ صغرها، مضيفة "والدي ساعدني وشجعني على الرسم والتطوير من الموهبة".

وأضافت لي لي أحمد حلمي في حوارها ببرنامج "إم بي سي تريدينج" المذاع على قناة "إم بي سي 4"، "والدي ووالدتي مبسوطين بأعمالي الفنية، وأمارس هواية الرسم في وقت الفراغ فقط".

وتابعت لي لي أحمد حلمي "والدي احمد حلمي كان يطلب مني بيع اللوحات التي اقوم برسمها وبدأت أقتنع ببيع اللوحات التي أقوم برسمها، كما بدأت في الرسم على الشنط والأحذية".

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