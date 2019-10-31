رئيس محكمة استئناف القاهرة: قانون الأحوال الشخصية ظلم المرأة

قال المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة الأسبق إن قانون الأحوال الشخصية لا يعطي مكتسبات بل يمنح حقوقا وواجبات للزوج والزوجة عليهما الالتزام بها سواء من ناحية النفقة والمعاملة الطيبة والحسنة أو الطاعة.



وأضاف عبدالله الباجا خلال حوار تليفزيوني أن القانون ظلم المرأة موضحًا أنه أثناء الخلع تخسر كل حقوقها ولكن تدفع مهرا وأيضًا يعطيها حق الحضانة 15 سنة ولكنها تحرم نفسها من الزواج.



وأشار عبدلله الباجا إلى أن عام 1929 كانت الحضانة بسن 7 سنين للولد و9 للبنت، وفي عام 1984 كانت 10 للولد و 12 للبنت، وفي عام 2015 جعل القانون الحضانة 15 سنة، مؤكدًا إلى أن التغيير مدروس وليس عشوائيًا لأن تركيبة المجتمع تغيرت والطفل أصبح يحتاج لرعاية أمه ولو نظرنا للحضانة من الناحية اللغوية والشرعية فإن القاعدة تقول "إنه يكون وقت حاجة الطفل لرعاية النساء".