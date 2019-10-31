ريهام سعيد تحتفل مع أصدقائها ببراءتها من قضية السمنة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة تجمعها بأصدقائها في أحد المطاعم أثناء الاحتفال بعد براءتها من قضية إهانة مرضى السمنة.





وعلقت ريهام سعيد على الصورة التي ظهرت فيها أمام تورتة في أجواء احتفالية، وعلقت "الله يبارك فيكوا ويخليكوا ليا".





برأت محكمة جنح قسم الجيزة، الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة في قضية إهانة مرضى "السمنة"، وذلك فى الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.





وعقدت المحكمة، منتصف الشهر الجاري، أولى جلسات المحاكمة بتهمة السخرية من المصريين بسبب تصريحاتها عن السمنة، وحضر المحامي شعبان سعيد، للدفاع عنها.



