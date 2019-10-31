360 كيلومتر في الساعة.. طوكيو تكشف عن القطار الطلقة الجديد

كشفت شركة حديد وسط اليابان عن مجموعة من الصور الخاصة بأحدث طراز من "قطار الطلقة" الذي يدخل الخدمة في هيئة السكك الحديدية.





وتبدو مقدمة القطار الجديد، لأت 700 أس، على شكل أنف مدبب لمزيد من السرعة في الحركة مقارنة بالطراز الحالي /أن 700/ وهو قادر على السير بسرعة 360 كيلومتر في الساعة.





ومن المقرر أن يدخل القطار الجديد الخدمة في منتصف العام المقبل على خط توكايدو شينكانسن الذي يربط بين طوكيو وأوساكا.





وتوفر عربة الدرجة الأولى العربة الخضراء مساحة للساقين تزيد بنسبة 15 فى المئة على الطراز الحالي .. كما تضم عربات القطار أماكن للمقاعد المتحركة لذوى الإعاقة ومكانا لحفظ الأمتعة فوق المقاعد.



