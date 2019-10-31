Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من 5 الصبح.. السيسي: لو قولتولى هنفتتح مشروع كل يومين أنا جاهز.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه على استعداد كامل لأن يكون افتتاح المشاريع الكبيرة بصفة مستمرة ودائمة، مؤكدًا أنه حتى لو كان الأسبوعين اللي جايين لو قولتولى هنفتتح كل يومين مشروع أنا جاهز حتى لو كانت الساعة الخامسة صباحا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لمصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة أنه لن يتم السماح لمن يريد الأذى والنيل من الروح المعنوية للمصريين.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اقفوا لاجل خاطر بلدكوا وابنائكوا وأحفادكوا مش لصالح حد ولأجل خاطر أهلنا ومش هنكسر فى معنوياتهم وآمالها.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أرجو ان احنا نكون منتبهين للى بيحصل فى المنطقة كلها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. الرئيس الرئيس السيسي يفتتح مصنع الغازات الطبية والصناعية

بحضور السيسي.. بدء فعاليات افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية بأبو رواش.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة

طاقة أمل وحياة.. السيسي يشاهد فيلماً تسجيلياً خلال افتتاح مصنع النصر للكيماويات

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 31 - 10 -2019.. فيديو

لم تتخل عن الأسود.. 5 إطلالات لـ هنا الزاهد منذ وفاة طلعت ذكري

أخبار الفن .. أحمد فهمي يسب أحد متابعيه على إنستجرام .. وهاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان

مشجع الأهلي مبتور القدمين يفجر مفاجئة عن تواصل تركي آل الشيخ لعلاجه ..شاهد

حسين الشحات يكشف تفاصيل خلافه مع سعد سمير ورأيه بـ فايلر

الإسكان: طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمحافظات الدلتا.. الأحد المقبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القضية الفلسطينية.. كيف تناولها الإعلام العربي قديما.. صور

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب

شهيد التذكرة.. ركاب بين عربات القطار وأبوابه الخلفية بمحطة قويسنا.. شاهد