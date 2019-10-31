من 5 الصبح.. السيسي: لو قولتولى هنفتتح مشروع كل يومين أنا جاهز.. فيديو

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه على استعداد كامل لأن يكون افتتاح المشاريع الكبيرة بصفة مستمرة ودائمة، مؤكدًا أنه حتى لو كان الأسبوعين اللي جايين لو قولتولى هنفتتح كل يومين مشروع أنا جاهز حتى لو كانت الساعة الخامسة صباحا.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لمصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة أنه لن يتم السماح لمن يريد الأذى والنيل من الروح المعنوية للمصريين.



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اقفوا لاجل خاطر بلدكوا وابنائكوا وأحفادكوا مش لصالح حد ولأجل خاطر أهلنا ومش هنكسر فى معنوياتهم وآمالها.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أرجو ان احنا نكون منتبهين للى بيحصل فى المنطقة كلها".

