Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

24 مليون دولار.. قطر تنفق الملايين بعد المقاطعة العربية.. تخشى اتهامها بدعم الإرهاب دوليا.. وتتحسب اتخاذ أي إجراء ضد قناة الجزيرة المتطرفة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
إمارة قطر تنفق الملايين
إمارة قطر تنفق الملايين بعد المقاطعة العربية
Advertisements
سمر صالح
قطر دفعت 24 مليون دولار لـ أمريكا لهذا السبب:
عدم اتخاذ أى موقف ضد قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب
تحسين صورتها الخارجية بعد مقاطعة الدول العربية لها
منع أى إجراء ضد الجماعات التى تدعمها أمثال حزب الله وحماس
إنفاق مليون دولار للمنظمة الصهيونية الأمريكية "ZOA" لعدم اتهامها بمعاداة السامية

نشرت صحيفة "ذا عرب ويكلي" البريطانية اليوم الخميس تقرير مطولًا حول مشاكل قطر والأمير تميم بن حمد آل ثاني وإنفاقهم ملايين الدولارات لتحسين صورتهم الإرهابية أمام العالم.

وقالت الصحيفة أنه بعد مرور أكثر من عامين على مقاطعة الدول العربية لـ قطر بسبب دعمها للتطرف بالإرهاب بالمنطقة، تنفق الدولة الخليجية الصغيرة الملايين بهدف إصلاح صورتها أمام أمريكا.

وخصصت قطر ما لا يقل عن 24 مليون دولار لإنفاقها على العلاقات العامة والضغط الأمريكي منذ عام 2017 لتحسين صورتها الخارجية بعد افتضاح أمرها بخصوص دعم وتمويل الإرهاب.

وذهبت ملايين دويلة قطر للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لعدم إصدار تشريعات ضد جماعات الإرهابية التي تدعمها الدويلة مثل حماس وحزب الله وكذلك لتجنب اتخاذ اي إجراء أمريكي يهاجم مصداقية قناة الجزيرة التي تمولها الدوحة.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن إمارة قطر نجحت فى إقناع واشنطن بتحسين صورتها وتخفيف القوانين والقرارات الأساسية ضدها ولكن علاقات الدوحة المشبوهة مع طهران تزعج أمريكا.

وتابعت الصحيفة أنه من الإنجازات المشكوك فيها لحملة الضغط القطرية على واشنطن منع إتخاذ أى قرار ضد الدوحة بسبب دعمها لحركة حماس الإرهابية حيث اتهم مشروع قانون بالكونجرس قطر بتقديم دعم مالي وعسكري كبير لـ حماس وباستضافة العديد من كبار مسؤولي الحركة ، بمن فيهم خالد مشعل منذ عام 2012.

وفي الآونة الأخيرة ، عملت قناة الجزيرة القطرية لحماية نفسها من التهم بأنها تعمل نيابة عن الدولة القطرية وتعكس أجندة الدوحة الخارجية وتقود سياستها الأمر الذي يتطلب منها التسجيل كوكيل أجنبي لدى وزارة العدل والكشف عن المعلومات المالية الحساسة والعلاقات مع المسؤولين الأمريكيين.

وأنفقت قناة الجزيرة، التي تخشى فقدان مكانتها كجهاز إعلامي مستقل، ما يزيد عن نصف مليون دولار في ثلاثة أشهر في الرد على التهم الموجهه لها .

وأوضحت الصحيفة أن مشكلات قناة الجزيرة الناطقة بالعربية ازدادت بسبب سياستها على الرغم من الجهود المبذولة لإعطاء الجزيرة الإنجليزية نغمة أكثر اعتدالًا من برامجها للغة العربية.

وتابعت الصحيفة إن حملة العلاقات العامة في قطر التي تنفق ملايين الدولارات لم تفعل الكثير لإحداث تغيير جذري لتحسين صورة الإمارة الخارجية في الدولة.


وأضافت "ذا عرب ويكلي" أن قطر لا تزال تدعم خطاب الكراهية في خطب المساجد والكتب المدرسية، ومحتوي قناة الجزيرة وتضمنت الكتب أيضًا العديد من الأمثلة على التعصب المناهض للمسيحيين ، فضلًا عن التحريض ضد الغرب".

وتشير الصحيفة إلى أن قطر تبرعات بحوالي مليون دولار للمنظمة الصهيونية الأمريكية "ZOA" وتعرضت تلك المنظمة لهجمات إعلامية يهودية عديدة بسبب ارتباطها بدويلة قطر وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنًا على عدم التعامل مع الدوحة.

واختتمت الصحيفة أنه على قطر ان تعلم أن إنفاق ملايين الدولارات لن يغير من صورتها الخارجية لأنها مبنية على سياستها الغير سلمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مقاطعتها عربيا.. قطر تنفق ملايين الدولارات لتحسين صورتها الإرهابية

ترشيحاتنا

اعرف القيمة.. توفيق عكاشة يعلن مكافأة لجمهوره على الهواء .. فيديو

راغب علامة: لا أصدق السياسيين وشعرت بصدق الرئيس

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

قطعنا الخلف .. نجل عادل إمام يسخر من قطة ياسمين عبد العزيز

صورة طبق الأصل.. شاهد ياسمين الخطيب مع والدتها

اعتقال 400 شخص وانتشار قوات الجيش بعد تصاعد الاحتجاجات في إثيوبيا

Advertisements

بطريقة هزلية.. رقم المقاول محمد علي يفضح مذيعي الإخوان ويكشف ولاءهم لـ أردوغان

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قوص .. صور وتفاصيل

أخبار الرياضة.. رانيا علواني تصدر بيانا مهما.. آل الشيخ يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا.. كهربا رايح جاي

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

تصرف غريب من عروسين أثناء حفل الزفاف يثير ذهول المعازيم.. شاهد

مصرع 74 شخصا في حريق داخل قطار بباكستان بسبب أنبوبة غاز

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويلقى بـ الاسكربت على الأرض.. اعرف السبب| فيديو

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

رانيا علواني تصدر بيانا بخصوص الأخبار المنسوبة لها ضد الأهلي

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

أول فرحتي مات .. مأساة أم فقدت ابنها بالدقهلية ..إسلام سافر الخليج فقتله الإعصار ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

بفستان أسود أنيق.. كارول سماحة تخطف الأنظار فى كندا