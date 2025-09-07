الأوقاف عن تداول منشور لترحيب الوزير بالفلسطينيين: “مجتزأ وتضليل إعلامى”

علق الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على رصد منشورًا متداولاً على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، على هيئة صورة يظهر فيها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مع كلمات توحي بالترحيب بأشقائنا الفلسطينيين على أرض مصر.

وقال أسامة رسلان:"وجدنا صورة بها صورة وزير الأوقاف وأسفلها تصريح يقول فيها إن أشقائنا أهل فلسطين هم ضيوف أعزاء ونتقاسم معهم لقمة العيش ومرحبا بهم فى مصر".

وأوضح أسامة رسلان خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن التصريح المجتزأ هو تضليل إعلامى ينطبق عليه أكثر من أسلوب من أساليب الدعاية السلبية.

ولفت أسامة رسلان إلى أن وزير الأوقاف قال هذه التصريحات فى زيارة تضامنية بالمستشفى لبعض الجرحى من أشقائنا الفلسطينيين أثناء ما هم يعالجون فى مستشفى مصرى، وكانت المناسبة تقتضى أن يقول لهم أهلا بكم وانتم فى عنينا، ولكن تم أخذ هذه التصريحات وتوظيفها على أنها موقف الوزير من القضية الفلسطينية، موضحا أنها تصريحات منذ عام.

وأكد أسامة رسلان أن فكرة الإجتزاء من السياق والتلاعب الزمنى أسلوب من أساليب التضليل الإعلامى، وهى من أساليب الدعاية السلبية".