جمال لا يوصف.. منة فضالى تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهر منة فضالى وهى مرتدية تيشيرت أسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



وتفاعل عدد من محبى الفنانة منة فضالى مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالى: "حبي ايه الجمال ده كله" _ "الجامدة جدا" _ "جمال لا يوصف" _ "قمر يا منوووش" _ "القمر اللي منور الدنيا كلها".





