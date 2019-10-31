مفاجأة.. اشترى موبايل Moto G6 بـ 1800 جنيه

لطالما تتميز هواتف علامة موتورلا الصينية بتميماتها المميزة ومواصفاتها المناسبة، التى تدفع عددًا كبيرًا من محبيها حول العالم للبحث عن أفضل الطرق للحصول على هواتفها بأرخص سعر ممكن.





وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك إقتناء نسخة من هاتف Motorola Moto G6 سعة 32 جيجابايت، مقابل سعر 115 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 1700 جنيه.





يأتى الهاتف بشاشة قياس 5.7 بوصة بدقة LCD، م معالج من نوع Snapdragon 450، وذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت.





كما يحتوى على كاميرا أساسية ثنائية بدقة 12 و 5 ميجابيكسل، وبطارية سعة 3 ألاف ميللى أمبير.



