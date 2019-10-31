تخرجت في الجامعة وعمرها 16 عاما.. ليلى عز العرب تكشف عن وظيفتها الحقيقية

قالت الفنانة والإعلامية ليلي عز العرب، إنها تخرجت في الجامعة وهي ابنة الـ16 عاما، بعدما حصلت علي شهادة الثانوية العامة وهي لم تتجاوز الـ12 عاما.



ونوهت، "ليلي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي احمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن والدتها كانت تعمل ناظرة مدرسة، مما ساعدها علي دخول المدرسة وهي في عمر الـ3 فقط، وكان النظام وقتها يتيح إنهاء المرحلة الإبتدائية في السنة الرابعة.



وتابعت، أنها كانت تحلم من الصغر بدخول كلية الطب، ولكن والدها رفض خوضها مرحلة الثانوية العامة مرة أخرى، ورفض بعدها التحاقها في المعهد المسرحي والعمل كـ مذيعة بالتلفزيون، حتى حصلت على جواب تعيينها في بنك القاهرة.



وأضافت، أنها بعد ذلك عملت في أحد البنوك الأجنبية التي عادت للعمل في مصر بعد الإنفتاح، والتي أكسبتها خبره كبيرة في مجال العمل البنكي والمصرفي، لافتة إلي أن القطاع المصرفي في مصر هو الأكثر خبرة في العالم.