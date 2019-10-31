ليلي عز العرب: أول أدواري كان كومبارس صامت بـ100 جنيه

قالت الفنانة والإعلامية "ليلي عز العرب"، إن أولى أدوارها كانت "كومبارس صامت" في فيلم معالي الوزير، وكانت سعيدة للغاية بأداء مشهد صامت أمام الفنان الراحل "أحمد زكي" و "عمر الحريري"، لافتا إلي أنها نالت 100 جنيه أجر.



وتابعت، "ليلي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن أهلها رفضوا دخولها في مجال الفن والتمثيل، نظرا لما وصلت له من مكانة مرموقة في العمل المصرفي، فضلا عن حصولها على شهادة الدكتوراه في تلك الفترة.



واشارت، إلي أن زوجها أيضا قد اعترض في تلك الفترة على دخولها في مجال التمثيل، ولكنه أصبح فيما بعد من أكبر الداعمين والمشجعين لها للعمل في المجال الفني.