محيي إسماعيل: الشباب في مصر يرونى قدوة واسألوهم

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه أنسان عادي، وليس متكبرًا كما يعتقد البعض.



وطالب الفنان محي إسماعيل، الإعلام بتأدية دوره تجاهه مؤكدًا أن الشباب يريد أن يتعرف عليه، وعلى شخصيته، وطالب المسئولين بعرض أفلامه حتى يراها الشباب، ويعلموا أن هناك فنانا ملتزما، ويعمل في صمت، وهو من مصر.



وأضاف الفنان محيي إسماعيل، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن الشباب في مصر يروه قدوة، معلقًا إن الشباب هم من قالوا ذلك واسألوهم.



وتابع، الفنان محيي إسماعيل، أنه يتمنى أن تذاع أفلامه، ليستمتع بها الشباب.

