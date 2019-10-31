توزيع وإعداد 40 منزلا وكُشكا.. سفير الكويت يفتتح عددا من الأعمال الخيرية بـ الفيوم



وأشار الذويخ الي ان هذه المشروعات تأتي في اطار دعم الخطط المتعلقة بالأمن الاجتماعى والانسانى في المناطق الاكثر احتياجا، معربا عن تقديره لدور جمعية الاورمان في اختيار الاسر المستحقة ، كما وجه الشكر لمحافظ الفيوم اللواء عصام سعد ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ، وقيادات وزارة التضامن التي شاركت في مراسم الافتتاح .



وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والكويت تشهد العديد من ملامح التفاهم والتعاون في كافة المجالات ، مؤكدا ان ما يربط بينهما علاقات اخاء وتعاون تتجاوز العلاقات التقليدية بين الدول ، حيث تجمعهما مشاعر العروبة والمصير المشترك وامتزاج الدماء في ساحات المعارك ، منوها الي ان العام الحالى شهد العديد من الفعاليات التي تتواكب مع الاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق العلاقات الكويتية المصرية في عام 1919 .



افتتح محمد صالح الذويخ سفير الكويت بجمهورية مصر العربية عددا من المشروعات الخيرية والإنسانية التى تولتها سفارة دولة الكويت واللجنة النسائية بالسفارة في قريتي اللواج و شكشوك بمحافظة الفيوم ، تضمنت إعمار وإعادة تأهيل 20 منزلا ، وتوزيع 20 كشكا للأعمال الصغيره ، و 15 رأس ماشية على الأسر المستحقة ، فضلا عن توفير متطلبات زواج 20 فتاة يتيمة .