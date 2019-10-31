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أخبار العالم

مكافحة الفساد والطائفية.. الرئيس اللبناني يتعهد بعدة أمور للشعب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:09 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
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شريف سيد
تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الشعب بمتابعة الحرب على الفساد، وانتقال الحكم من الطائفية إلى الدولة المدنية التي لا تفرق بين المواطنين.

وقال عون في كلمته إلى الشعب: " أتعهد اليوم أمامكم: بمتابعة الحرب على الفساد عن طريق التشريع اللازم والقضاء العادل والنزيه بعيدًا عن أي انتقائية أو استنسابية، وأيضًا بعيدًا عن أي تعميم".

وحول الأوضاع الاقتصادية قال: "أتعهد اليوم أمامكم: بالدفع باتجاه اقتصاد منتج والاستفادة من قدرات دولتنا وثرواتها وقطاعنا الخاص والمصرفي لاعتماد سياسات مالية صحيحة ولتمويل مشاريع منتجة تخلق فرص عمل للبنانيين وتحد من هجرة الأدمغة والكفاءات".

وفيما يخص الطائفية صرح: "أتعهد اليوم أمامكم: ببذل كل الجهود لإقامة الدولة المدنية العصرية والتخلص من براثن الطائفية التي تشكل الخاصرة الرخوة لوطننا ومجتمعنا، وأول خطوة بهذا الاتجاه هي قانون موحّد للأحوال الشخصية".

وأضاف: "نحن في خضم أزمة مفصلية، ولكن الخروج منها ليس بالمستحيل، ولأن حكومة حائزة على ثقة اللبنانيين هي ضرورة ملحّة اليوم، أتوجه الى جميع الأفرقاء لتسهيل ولادتها، وأتوجه الى الشعب اللبناني لمساندتها لأن ما ينتظرها هو عمل كثير وقرارات صعبة".

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