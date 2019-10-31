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بهاء الدين أبو شقة: كل مؤسسات الدولة تعمل لخدمة مصالح الشعب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:31 م
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
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خالد محيي الدين
قال المستشار بهاء الدين ابو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بكل وضوح عن تأسيس الدولة المصرية وكيانها الديمقراطي، والسيادة فيها تعود للقانون والدستور.

وتابع، "أبو شقة" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن كل مؤسسات الدولة لابد أن تعمل جميعا لخدمة الشعب والحفاظ على الدولة المصرية، إخلاصا للوطن المصري الحبيب.

ونوه، إلي أن دور مجلس النواب ليس التشريع فقط، ولكنه يملك دور في الرقابة والمسألة، والذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا البرلمان بتفعيل دوره الرقابي بشكل كامل.
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