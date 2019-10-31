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رياضة

غدا.. انطلاق بطولة الفراعنة الدولية للجمباز بالغردقة بمشاركة 102 لاعب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:39 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطق مساء غد الجمعة، منافسات بطولة الفراعنة الدولية الأولى لجمباز الأيروبيك بالغردقة، التي تقام على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة خلال الفترة من 1 حتي 4 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثمانى دول هى التشيك وإيطاليا وأذربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر، يمثلها نحو 102 لاعب ولاعبة.

ويقام الافتتاح بصالة وزارة الشباب والرياضة، بالغردقة ، تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز بحضور كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.

واختار اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، إقامة البطولة على الصالة المغطاة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، في تقليد جديد للاتحاد المصرى للجمباز، في نشر اللعبة وإقامة البطولات الدولية والقارية خارج القاهرة والإسكندرية.

وتمثل البطولة نشاطا سياحيا مهما يجذب أنظار عدد كبير من السائحين إلى محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية والمؤتمرات.

واكتمل اليوم الخميس وصول الوفود المشاركة فى البطولة التي تقام في مصر وقارة إفريقيا للمرة الأولى.
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