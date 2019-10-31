ترتيب الدوري السعودي.. بعد تعادل الهلال وفوز الأهلي بـ ديربي جدة

حقق النادي الأهلي بقيادة كريستيان جروس الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في ديربي جدة الذي جمع الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".



تعادل الهلال مع مضيفه الفتح بثلاثة أهداف لمثلها انقذ الزعيم من الإبتعاد عن صدارة الدوري .



وجاء ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات اليوم كالاتي:



1- الهلال: 20 نقطة



2- الأهلي: 17 نقطة



3- الشباب: 15 نقطة



4- الوحدة: 15 نقطة



5- النصر: 14 نقطة



6- الفيصلي: 14 نقطة



7- الحزم: 13 نقطة



8- أبها: 11 نقطة



9- الاتفاق: 10 نقاط



10- التعاون: 10 نقاط



11- الفيحاء: 10 نقاط



12- الاتحاد: 9 نقاط



13- الرائد: 8 نقاط



14- العدالة: 7 نقاط



15- الفتح: 5 نقاط



16- ضمك: 4 نقاط