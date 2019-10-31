الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن دبابات وطائرات الجيش الإسرائيلي قصفت موقعين تابعين لحركة حماس في شمال قطاع غزة.



وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية والكيبوتسات في المجلس المحلي أشكول، بمنطقة غلاف غزة.



وسقط الصاروخ في منطقة مفتوحة فيما دوت صافرات الانذار في كيبوتس باري بالمجلس الإقليمي أشكول.