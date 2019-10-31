Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي آل الشيخ يعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى أمريكا.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:50 م
تركي آل الشيخ ومؤمن
تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا
Advertisements
محمد رشاد
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر تركي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يجمعه بمؤمن زكريا وعلق عليه :"الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لاخوه ... ومن هنا يطلع لامريكا ان شاء الله احسن مركز متخصص ويرجع لينا احسن من الاول باذن الله".

وتابع: "السعودية ومصر ايد وحدة ... والي يلعب معانا يستحمل ويتعور".

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا .. شاهد

جيشها في عزة وانتصارات.. تركي آل الشيخ يهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

النافورة الراقصة.. تركى ال الشيخ ينشر مفاجأة جديدة لموسم الرياض

اللي يلعب معنا يستحمل .. أول طلب لـ تركي آل الشيخ من جماهير الأهلي بعد الصلح.. تفاصيل

تركي آل الشيخ يوجه رسالة نارية للجماهير بشأن النادي الأهلي

#انهاء_الخلاف_مع_تركي يتصدر تويتر.. والأهلاوية: نعم لـ إذابة جبل الجليد

ترشيحاتنا

لماذا يلقب خليفة أبوبكر البغدادي الجديد بـ القرشي؟

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

رانيا علواني تصدر بيانا بخصوص الأخبار المنسوبة لها ضد الأهلي

العمر مجرد رقم.. مسنة عمرها 100 عام تعمل 20 ساعة ويمكنها قيادة سيارة

درة ترتدي أغلى فساتين في العالم.. بهذه الطريقة

حاضر يا أستاذ | محمد رمضان يرد على قرار منع غنائه بطريقة ساخرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز بالغردقة.. شاهد

بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين صبري بالتايجر تبرز جمالها على البيانو

بسمة بإطلالة غير متوقعة مع إنجي علي