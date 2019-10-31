تركي آل الشيخ يعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى أمريكا.. فيديو





أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.ونشر تركي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يجمعه بمؤمن زكريا وعلق عليه :"الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لاخوه ... ومن هنا يطلع لامريكا ان شاء الله احسن مركز متخصص ويرجع لينا احسن من الاول باذن الله".وتابع: "السعودية ومصر ايد وحدة ... والي يلعب معانا يستحمل ويتعور".