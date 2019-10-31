مين يكسب .. كهربا رايح جاي بين الأهلي والزمالك

بداية الأزمة



كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لبعض زملائه في الفريق عن موقفه من الاستمرار مع الأبيض والانضمام إلى الأهلي في الموسم المقبل.



وفجر كهربا مفاجأة مدوية لبعض زملائه بالتأكيد أنه وقع بالفعل للنادي الأهلي لينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، وأشار إليهم إلى أن التوقيع ليس وليد الأيام الجارية ولكن منذ 3 شهور بعدما تحدث معه مسئولي الأهلي وأكدوا له علمهم بوجود ثغرة في عقده مع الزمالك.



وأوضح اللاعب أنه سيقوم بفسخ عقده مع الزمالك بشكل رسمي وأن هناك دعم كبير من النادي الأهلي له والتأكيد له عدم تعرضه لأية عقوبات نهائيًا وأن قضيته محسومة بالنسبة لهم.وكشف اللاعب عن توقيت الإعلان عن صفقة انضمامه إلى الأهلي لزملائه في الزمالك، مشيرًا إلى أن الإدارة الحمراء أبلغته أن الأمر سيتم مع نهاية الموسم الكروي الجاري.



وأشار لاعب الزمالك إلى أنه طلب أكثر من مرة تعديل عقده لكن الأمر لم ينفذ حتى الآن بالإضافة إلى مبالغتهم في الأمور المالية نظير بيعه في الموسم المقبل وهو ما أثار غضبه بشكل كبير ودفعه للاستقرار على الرحيل عن الفريق.



كهربا أوضح لزملائه أنه يرفض بشكل نهائي العودة من جديد إلى الزمالك مهما كان المقابل المادي المعروض عليه حتى لو قاموا بترضيته وتعديل عقده بسبب غضبه من طريقة تعامل الإدارة معه والهجوم المستمر عليه في الفترة الأخيرة.



وأوضح اللاعب أنه سيقوم بفسخ عقده مع الزمالك بشكل رسمي وأن هناك دعم كبير من النادي الأهلي له والتأكيد له عدم تعرضه لأية عقوبات نهائيًا وأن قضيته محسومة بالنسبة لهم.وكشف اللاعب عن توقيت الإعلان عن صفقة انضمامه إلى الأهلي لزملائه في الزمالك، مشيرًا إلى أن الإدارة الحمراء أبلغته أن الأمر سيتم مع نهاية الموسم الكروي الجاري.



وأشار لاعب الزمالك إلى أنه طلب أكثر من مرة تعديل عقده لكن الأمر لم ينفذ حتى الآن بالإضافة إلى مبالغتهم في الأمور المالية نظير بيعه في الموسم المقبل وهو ما أثار غضبه بشكل كبير ودفعه للاستقرار على الرحيل عن الفريق.



الانتقال إلى الدوري البرتغالي



أعلن نادي ديسبورتيفو دي أفيس البرتغالي تعاقده مع محمود عبدالمنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى يونيو 2021 ولم يوضح النادي في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي أي تفاصيل مالية متعلقة بالصفقة، فيما أشارت إلى سجل اللاعب مع نادي الزمالك في الموسم الماضي حيث سجل 13 هدفًا في 41 مباراة.



ويشارك كهربا فى صفوف الفريق البرتغالي تحت إدارة أوجوستو إيناسيو الذي سبق له تدريب الزمالك خلال الفترة من إبريل وحتى يوليو 2017، في حين كان كهربا معارًا إلى اتحاد جدة.



الزمالك يشكو كهربا



عقب وصول البطاقة الدولية المؤقتة للاعب من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمسك مسئولو الزمالك بحقهم الكامل في كهربا حتى الآن ورفض التفريط فيه بشكل نهائي وهددوا اللاعب من التوقيع لأي نادي وتوقيع عقوبات عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسلكوا طريق آخر في الوقت ذاته بالتصعيد ضد اللاعب والرد على شكواه ضد النادي من خلال تقديم شكوى رسمية ضده بسبب انقطاعه عن التدريبات طوال الأيام الماضية وعدم مشاركته في المران مع الفريق رغم إخطاره به مما أدى لزيادة العقوبات المالية عليه والتي وصلت حتى الآن لما يقرب من مليون جنيه.



كهربا يعلن انتقاله إلى الأهلي



كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق افيس البرتغالي والزمالك السابق بشكل رسمي موعد انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي .



وتحدث “كهربا” في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” موعد انتقالي إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات بيناير المقبل، وذلك أثناء مكالمة فيديو جمعت بينه وبين المشجع الأهلاوي محمد سمير الذي اصيب في حادث قطار وأمح الدولي .



الأهلي يكشف حقيقة توقيع كهربا



أكد أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي، أن محمود كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالى من العناصر المميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة وإضافة لأى فريق.



وأضاف مدير تعاقدات الأهلى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن كهربا لم يوقع للقلعة الحمراء لأنه مرتبط بتعاقد رسمى مع ناديه البرتغالى لعدة سنوات، وأن الأهلي يحترم هذا التعاقد، وعندما يقرر الأحمر التفاوض والتعاقد مع كهربا أو غيره من العناصر المميزة سيكون من خلال القنوات الشرعية والتفاوض مع ناديه البرتغالى بصفته صاحب الحق فى بيع اللاعب.



الزمالك يرحب بعودة كهربا



علق أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك على إمكانية عودة اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا»، قائلا: «الباب مفتوح أمامه إذا أراد العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء».



وتابع أمير مرتضي في تصريحات تليفزيونية قائلا: كهربا لاعب هام والزمالك في احتياج له وعندما وقع أول مرة للزمالك كان عقده يمتد لـ4 مواسم قضى منهم موسمين ونصف إعارة في الخارج».



وأضاف: كهربا يرى أن ما فعله من حقه، ولكن الزمالك لن يشجع اللاعبين على الهروب من أنديتهم إذا أرادوا فقط تعديل عقودهم».

كهربا رايح جاي .. منذ امتناعه عن مواصلة التدريبات في صفوف فريق الزمالك ولجوئه إلى الانتقال والاحتراف في الدوري البرتغالي لم يستطع لاعب الزمالك السابق التعاقد مع أى فريق حتى هذه اللحظة.أصوات داخل النادي الأهلي ترغب فى التعاقد مع كهربا لدعم صفوف الفريق الأحمر فيما رحب الفارس الأبيض بإعادته مجددا إلى القلعة البيضاء رغم الشكاوى الموجودة فى الهيئات الرياضية الدولية ضده وضد ناديه البرتغالي.صدى البلد يسرد مشوار كهربا منذ اشتعال الأزمة وأنباء إنتقاله إلى الأهلي ومحاولات الزمالك تفويت الفرصة على الشياطين الحمر لاقتناص اللاعب.